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JFK THE UFO COVERUP EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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180 views • 11/03/2023

I THINK MOST AMERICANS NOW REALIZE ALIENS AND UFO'S ARE INDEED A REALTY. IF IT WERE NOT SO THEN WHY HAS AMERICAS CORRUPT GOVERNMENT THREATENED AND MURDER PEOPLE TO KEEP THE TRUTH FROM COMING OUT? THIS IS ONE REASON WHY PRESIDENT KENNEDY WAS ASSASSINATED 60 YEARS AGO. HE WANTED TO LET THE TRUTH B TOLD AND THE DEMONIC CIA AND OTHER CORRUPT PARTS OF THE GOVERNMENT BLEW HIS HEAD OFF. IT WON'T BE MUCH LONGER BEFORE THE WORLD KNOWS THE TRUTH CONCERNING THE EVIL RULING CLASS COMPLETE CONTROL OVER HUMANITY. OF COURSE THAT'S THE REASON YOU AND I ARE MARKED FOR DEATH. THESE BASTARDS HAVE TO MURDER US SO THEY CAN KEEP THEIR DEMONIC POWER. LITTLE DO THEY KNOW ALMIGHTY GOD HAS THE LAST WORD IN THIS EVIL PLAN...WAKEUP!

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