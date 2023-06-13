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'AMERICA HAS GONE INSANE!
EARTH SHAKING NEWS
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393 views • 06/13/2023

WHAT'S NEXT? IT WOULDN'T SHOCK ME IF BIDEN AND THE REST OF THE PERVERTS ARE HAVING SEX WITH CHILDREN AT THE WHITE HOUSE IN THE NEAR FUTURE. LIKE THE BIBLE DECLARED AT THE TOWER OF BABEL. NOW THERE WON'T BE ANYTHING THE HUMANS CAN'T CONJURE UP SO TO SPEAK. NEEDLESS TO SAY THERE'S NO JUSTICE IN AMERICA ANYMORE. YOU BETTER ARM YOURSELF AND STAY BEHIND THE SCENES. THIS NAZI GOVERNMENT WILL BE COMING AFTER ALL OF US IN THE NEAR FUTURE. THIS ISN'T THE AMERICA MY WIFE AND I GRUP IN 70+ YEARS AGO. AMERICA HAS GONE INSANE AND THE PSYCHOPATHS NOW RUN THE COUNTRY...WAKEUP!

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