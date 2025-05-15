Episode 91: Archonten (Gesellschaftspyramide 8)

Die eigentlichen Herrscher, diejenigen, die ich Kontrolleure nenne, müssen, wenn es sie gibt – und dafür spricht in der Tat sehr viel, wie ich in meiner Sendereihe dargelegt habe –, ein uraltes Volk mit großem Wissen über den Menschen und das Universum sein.

Literatur

• Das Anglo-Amerikanische Establishment / Caroll Quigley

• The Secret Teachings of All Ages / Manly P. Hall, 1928

• Bloodlines of the Illuminati / Fritz Springmeier

• Interview mit David Icke / Jo Conrad https://odysee.com/@HumanitysVault:a/Jo-Conrad-Interview-with-David-Icke:9

• As the World Burns / Derrick Jensen

• Das Steinzeit-Paradoxon / Ivonne Stratmann

• 12 Year Old Discovers Nearly All Presidents Are Related to Each Other / Sean Adl-Tabatabai in: The People’s Voice, 6.3.2019 https://thepeoplesvoice.tv/12-year-old-all-presidents-related-each-other/

• Rings Within Rings: How Secret Societies Direct World Politics / James Corbett, 8.1.2013 https://corbettreport.com/rings-within-rings-how-secret-societies-direct-world-politics/









