Урим и Туммим. Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима. 12 колен Израиля. Протокол 13 июля 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты
Фрагменты:
“Когда изображают судный наперсник (нагрудник Первосвященника), то чаще всего 12 камней располагают в виде прямоугольника (как 4 ряда камней по 3 камня в каждом ряду), но, кроме 12 камней, НА наперснике также должны быть Урим и Туммим, о которых сказано, что они должны быть “у сердца Ааронова” (Исх 28:30). Где же тогда место для Урима и Туммима на наперснике, если камни расположены в 4 параллельных ряда, один под другим?
Обычно с обратной стороны наперсника делают карман, в который помещаются Урим и Туммим, в то время как 12 камней находятся на лицевой стороне наперсника. Однако написано, что Урим и Туммим должны быть НА наперснике (Исх 28:30 Ex 28:30 ABP), а не в кармане с обратной стороны! Мы считаем, что расположение 12 камней на наперснике должно соответствовать тому, как 12 колен Израиля становились станами вокруг Скинии по сторонам света: к Востоку, Западу, Северу и Югу. При такой схеме расположения каждая из 4 сторон света (Восток, Запад, Север и Юг) на наперснике представляет собой “ряд” из 3 камней, со знаками знамён и символами для каждого из колен (т. е. эти “ряды” как стороны квадрата с 12 камнями по его периметру, а внутри квадрата Урим и Туммим)
Втор 33:8 И о Левии сказал: ТУММИМ Твой и УРИМ Твой на святом муже Твоём...
То есть на знамени Левия, стан которого вставал рядом со Скинией, в центре 12 станов (Чис 2:17), были Урим и Туммим. Таким образом, наперсник служил СХЕМОЙ для построения станов Израильтян. И эта схема согласуется с описанием Нового Иерусалима, 12 ворот к-рого расположены по сторонам света: “с Востока трое ворот, с Севера трое ворот, с Юга трое ворот, с Запада трое ворот” (Откр 21:21). Сам город находится в центре Нового Иерусалима (внутри 12 ворот), так же как и Скиния находилась в центре, а вокруг неё выстраивались 12 колен Израиля. Откр 21:21 ABP … А площадь/улица города из чистого золота как прозрачное стекло.(https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/21.htm)
Урим и Туммим использовались для того, чтобы узнать волю Всевышнего. Согласно инструкциям, которые дал Яхве, Урим и Туммим были частью наперсника, и помещались у сердца Первосвященника. И 4 ряда камней располагались не параллельно один под другим, а в соответствии со сторонами света, при этом Урим и Туммим были в центре, так же как в центре станов находились Левиты и Скиния. Христос учит нас через молитву искать воли Небесного Отца: “да будет воля Твоя и на земле, как на небе.” Небеса выражены в образе Нового Иерусалима, и так удивительно осознавать, что наперсник Первосвященника повторяет структуру и образ Нового Иерусалима. И тот Свет (Светильник), к-рый находится в центре Небесного Города в 21й гл. Откровения, является тем самым Светом אֶת־ , Который был создан в первый день творения. Христос есть Начало и Конец, Первый и Последний, Альфа и Омега, Алеф и Тав! И Он дарит Свет, Утреннюю Звезду победителям, которые стремятся действовать не по своей воле, но ищут воли Отца!”
См. также
Видео Лиланда на англ:
The High Priest's Breastplate
New Jerusalem Inner Wall - 144000 and City - Great Multitude
на русск:
Календарь Еноха на 2025 г
