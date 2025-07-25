BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Урим и Туммим. Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима. 12 колен Израиля. Протокол 13 июля 2025 г.
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1g1g26i9nVXjwbqq2diqqlIK9cYxFW1JA/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1WqXDdTXdJPCF0ze6uKfVG-cxrRv7ldNO/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1iHz-OWTYv-YGx4i3i9WlncEgrXvxfI5x/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1C0BVfMlBpEgkmu-4F3gFzndw5XJD_Fl3/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1x7DlpresO-kSMOKU3v3nGbSNSBtmKxHS/view?usp=sharing

https://t.me/luchneba/17179


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты


Фрагменты:

“Когда изображают судный наперсник (нагрудник Первосвященника), то чаще всего 12 камней располагают в виде прямоугольника (как 4 ряда камней по 3 камня в каждом ряду), но, кроме 12 камней, НА наперснике также должны быть Урим и Туммим, о которых сказано, что они должны быть “у сердца Ааронова” (Исх 28:30). Где же тогда место для Урима и Туммима на наперснике, если камни расположены в 4 параллельных ряда, один под другим?

Обычно с обратной стороны наперсника делают карман, в который помещаются Урим и Туммим, в то время как 12 камней находятся на лицевой стороне наперсника. Однако написано, что Урим и Туммим должны быть НА наперснике (Исх 28:30 Ex 28:30 ABP), а не в кармане с обратной стороны! Мы считаем, что расположение 12 камней на наперснике должно соответствовать тому, как 12 колен Израиля становились станами вокруг Скинии по сторонам света: к Востоку, Западу, Северу и Югу. При такой схеме расположения каждая из 4 сторон света (Восток, Запад, Север и Юг) на наперснике представляет собой “ряд” из 3 камней, со знаками знамён и символами для каждого из колен (т. е. эти “ряды” как стороны квадрата с 12 камнями по его периметру, а внутри квадрата Урим и Туммим)

Втор 33:8 И о Левии сказал: ТУММИМ Твой и УРИМ Твой на святом муже Твоём...

То есть на знамени Левия, стан которого вставал рядом со Скинией, в центре 12 станов (Чис 2:17), были Урим и Туммим. Таким образом, наперсник служил СХЕМОЙ для построения станов Израильтян. И эта схема согласуется с описанием Нового Иерусалима, 12 ворот к-рого расположены по сторонам света: “с Востока трое ворот, с Севера трое ворот, с Юга трое ворот, с Запада трое ворот” (Откр 21:21). Сам город находится в центре Нового Иерусалима (внутри 12 ворот), так же как и Скиния находилась в центре, а вокруг неё выстраивались 12 колен Израиля. Откр 21:21 ABP … А площадь/улица города из чистого золота как прозрачное стекло.(https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/21.htm)


Урим и Туммим использовались для того, чтобы узнать волю Всевышнего. Согласно инструкциям, которые дал Яхве, Урим и Туммим были частью наперсника, и помещались у сердца Первосвященника. И 4 ряда камней располагались не параллельно один под другим, а в соответствии со сторонами света, при этом Урим и Туммим были в центре, так же как в центре станов находились Левиты и Скиния. Христос учит нас через молитву искать воли Небесного Отца: “да будет воля Твоя и на земле, как на небе.” Небеса выражены в образе Нового Иерусалима, и так удивительно осознавать, что наперсник Первосвященника повторяет структуру и образ Нового Иерусалима. И тот Свет (Светильник), к-рый находится в центре Небесного Города в 21й гл.  Откровения, является тем самым Светом אֶת־ , Который был создан в первый день творения. Христос есть Начало и Конец, Первый и Последний, Альфа и Омега, Алеф и Тав! И Он дарит Свет, Утреннюю Звезду победителям, которые стремятся действовать не по своей воле, но ищут воли Отца!”


См. также


Видео Лиланда на англ:


The High Priest's Breastplate

https://vimeo.com/1101251555

https://old.bitchute.com/video/XuLqYNuVF65k/

Заметки https://drive.google.com/file/d/1Hslwkmd42_l9EyapGrPKFi3uLkxEy7dR/view


New Jerusalem Inner Wall - 144000 and City - Great Multitude

https://www.youtube.com/watch?v=ExmQ73lHNfo


He is the Light, the Greater Light (Он — Свет, Больший Свет) https://www.youtube.com/watch?v=ep0NO-Qw9Jw

Как вкл русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


на русск:


Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG


Кто такие 144 000? Шестиминутное объяснение. Печати на челах 12 колен. Новый Иерусалим https://www.youtube.com/watch?v=C8Kil9VaP_A


Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000 https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

new jerusalem144 000neba luchurim and thummimexodus 28leeland jones in russianurim i tummimtumimephodsudnyi napersniknagrudnik pervosvyawennikahigh priest breastplateishod 28efod v bibliiodejda hrista12 gates
