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ISIS MUSLIM CHILDREN BRAINWASHING VIDEO! SHEER EVIL!.
EARTH SHAKING NEWS
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67 views • 10/31/2023

THE WORLD IS GETTING MORE EVIL BY THE MOMENT NOW! THE JEWS ARE FINALLY WAKING UP AND ARMING THEMSELVES HERE IN AMERICA. MY NEXT VIDEO WILL COVER THIS. PRAISE THE LORD. HITLERS WW-2 WILL NOT REPEAT ITSELF IF I AND MY BROTHER AND SISTER JEWS CAN HELP IT. WE'LL TAKE COUNTLESS OF THESE EVIL BASTARDS WITH US WHEN THEY COME TO DESTROY OUR LIVES...TERRORISTS AND YOUR BRAINWASHED SUPPORTERS YOU'VE NOW BEEN PUT ON NOTICE. WE WILL DEFEND OURSELVES TO THE VERY END. WHEREVER YOU ARE HERE IN AMERICA WE'RE WAITING FOR YOU!!! COME TO MURDER US AND YOUR LIFE WILL END AS WELL...MY YHVH HAVE MERCY ON YOUR RECHED SOULS YOU HEARTLESS BASTARDS. DON'T MESS WITH YHVH'S PRECIOUS PEOPLE OR YOU'LL PAY THE PRICE...WAKEUP!

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