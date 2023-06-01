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PROOF VOTING IS DEAD REVEALED!
EARTH SHAKING NEWS
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244 views • 06/01/2023

HUMANITY HAS BEEN LIED TO FROM BIRTH! THOSE WHO BELIEVE THE CIA MAINSTREAM AND OUR CORRUPT POLITICIANS HAVE BEEN BRAINWASHED. I'VE BEEN DOING REAL RESEARCH FOR 50+ YEARS AND MOST OF WHAT PEOPLE ARE SPOON FED IS A HALF TRUTH OR DOWN RIGHT LIES. IT'S TIME YOU REALIZE SHEER EVIL HAS CONTROLLED THIS PLANET FOR 1,000'S OF YEARS. THE OCCULT ELITE WANT TO KEEP YOU ASLEEP SO THEY CAN CONTROL YOU AND YOUR LOVED ONES. BIBLICAL PROPHECY IS THE TRUTH AND AS ONE DIGS DEEPER HE OR SHE WILL DISCOVER THE REALTY OF WHY THEY EXIST IN A PHYSICAL BODY. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE AND DETACH YOURSELF FROM THIS CRUEL CORRUPT WORLD. YOUR VERY ESSENCE DEPENDS ON WHERE YOU GO WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH BEFORE YOU DIE...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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