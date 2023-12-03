Страшнее ядерной войны

"Как могут муж и жена покинуть друг друга, после соединения вместе этого самого важного источника жизни? О чём они дальше могут просить? Если они покидают друг друга, любовь потеряна, жизнь потеряна и родословие потеряно. Через разделение и развод вы теряете всё. На что вы собираетесь надеяться в жизни? Родословная связывает вас с историей. Жизнь — современная система. На протяжении человеческой жизни люди живут на земле в одной системе. Это означает, что современные люди потеряли всё. Любовь всё связывает с космическим миром. Начало, конец, то что между ними — всё потеряно. Это включает в себя Бога, всё творение, всё. Надежды нет."

Мун Сон Мён, «Восстановление от истока и новое рождение — для меня», 20 сентября 1992 года.

