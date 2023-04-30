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REALTY REVEALED ABOUT THE KENNEDY MURDERS!
EARTH SHAKING NEWS
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225 views • 04/30/2023

THE NUMEROUS JFK VIDEOS I HAVE HERE IS TO WAKE YOU UP TO THE TRUTH OUR FASCIST GOVERNMENT IS HELL BENT ON DESTROYING AMERICA. WORKING IN CONJUNCTION WITH AMERICAS CORRUPT LEGAL SYSTEM. AMERICA HAS PROVIN TO BE MYSTERY BABYLON WARNED ABOUT IN THE BIBLE. IF YOU AREN'T AWAKE THEN YOU'RE WALKING RIGHT INTO A DEATH TRAP. THE KENNEDYS WARNED OF THIS BEFORE THE CIA MURDERED THEM. NOW HUMANITY IS IN THE GRIPS OF SATANS ONE WORLD GOVERNMENT. YOU'LL EITHER CONFORM TO THEIR EVIL AGANDA OR THEY WILL MURDER YOU AND YOUR FAMILY. REMEMBER THIS! WHEN ALL OF US DRAW OUR LAST BREATH WE'LL BE HELD ACCOUNTABLE FOR ALL OUR THOUGHTS, ACTIONS AND WORLDS. REPENT OR PERISH! SEND HIS VIDEO TO EVERYONE...

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