Адвокат Илья Новиков неоднократно высказывался о перспективах переговоров между Украиной и Россией, подчёркивая их опасность для Украины в текущих условиях.

Основные тезисы:

Недоверие к России в вопросах соблюдения договорённостей Новиков подчёркивает, что любые соглашения с Россией могут быть нарушены ею в любой момент. Он считает, что даже при достижении перемирия Россия может использовать его для перегруппировки сил и последующего возобновления агрессии. [1] Опасность перемирия для Украины По мнению Новикова, перемирие без чёткого контроля и гарантий может быть смертельно опасным для Украины. Он считает, что Россия может использовать перемирие для подготовки новых наступательных действий, обвиняя при этом Украину в нарушении договорённостей. [1] Необходимость эскалации со стороны Украины Новиков утверждает, что Украине необходима эскалация конфликта для достижения своих целей. Он считает, что только активные действия могут привести к перелому в войне и заставить Россию пойти на реальные уступки. [1] Скептицизм по поводу переговоров с Путиным Новиков выражает сомнение в целесообразности переговоров с действующим российским руководством, считая, что любые договорённости с Путиным не будут надёжными и могут быть нарушены в любой момент. [1]

В целом, Илья Новиков считает, что в текущей ситуации любые переговоры или перемирие с Россией без надёжных гарантий и контроля могут нанести серьёзный ущерб Украине и поставить под угрозу её суверенитет и территориальную целостность.

