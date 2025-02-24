BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

**"Илья Новиков: Почему переговоры с Россией опасны для Украины?"**
vikigo
vikigo
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • 6 months ago

Адвокат Илья Новиков неоднократно высказывался о перспективах переговоров между Украиной и Россией, подчёркивая их опасность для Украины в текущих условиях.

#АнализПереговоров #ИльяНовиков #УкраинаРоссия

Основные тезисы:

  1. Недоверие к России в вопросах соблюдения договорённостей

    • Новиков подчёркивает, что любые соглашения с Россией могут быть нарушены ею в любой момент. Он считает, что даже при достижении перемирия Россия может использовать его для перегруппировки сил и последующего возобновления агрессии. [1]

  2. Опасность перемирия для Украины

    • По мнению Новикова, перемирие без чёткого контроля и гарантий может быть смертельно опасным для Украины. Он считает, что Россия может использовать перемирие для подготовки новых наступательных действий, обвиняя при этом Украину в нарушении договорённостей. [1]

  3. Необходимость эскалации со стороны Украины

    • Новиков утверждает, что Украине необходима эскалация конфликта для достижения своих целей. Он считает, что только активные действия могут привести к перелому в войне и заставить Россию пойти на реальные уступки. [1]

  4. Скептицизм по поводу переговоров с Путиным

    • Новиков выражает сомнение в целесообразности переговоров с действующим российским руководством, считая, что любые договорённости с Путиным не будут надёжными и могут быть нарушены в любой момент. [1]

#Политика #ВоенныйАнализ #Перемирие

В целом, Илья Новиков считает, что в текущей ситуации любые переговоры или перемирие с Россией без надёжных гарантий и контроля могут нанести серьёзный ущерб Украине и поставить под угрозу её суверенитет и территориальную целостность.

Источники:

  1. poligon.media
Keywords
politicsrussiawarcontrolputinthreatsukrainesecuritysovereigntyconflictdefensestrategyagreementstacticsnegotiationsoffensiveaggressionrisksescalationceasefiremilitary analysisilya novikov
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy