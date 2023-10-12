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'PATRIOT NURSE 10:13:2023 URGENT WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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1795 views • 10/12/2023

FRIDAY 13TH 2023 COULD BE HELL ON EARTH FOR BOTH ISRAEL AND AMERICA! REMEMBER! IRAN HAS LABELD ISRAEL THE LITTLE SATAN AND AMERICA THE BIG SATAN.THE ATTACK FOR AMERICA COULD COME SATURDAY MORNING AND FRIDAY NIGHT IN ISRAEL CONSIDERING THE TIME CHANGE. THIS WEEKEND COULD BE WHEN THE STOCK MARKET FLIPS AS WELL. IF YOU DON'T THINK ANYTHING WILL HAPPEN YOU MIGHT HAVE YOUR HEAD IN THE SAND RIGHT NOW. THE CLOCK IS TICKING FOR AMERICA TO BE ATTACKED. STOP WATCH DAMN ENTERTAINMENT AND PREPARE TO DEFEND YOUR LIFE. THE GOOD TIMES ARE COMING TO & END FOR AMERICA NWO...WAKEUP!

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