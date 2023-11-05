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'BOMBSHELL! PROOF OFFICER J.D. TIPPET IN JFK'S GRAVE!.
EARTH SHAKING NEWS
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235 views • 11/05/2023

PROOF PRESIDENT KENNEDY ISN'T IN HIS GRAVE IN WASHINGTON D.C.ADDITIONAL PROOF IS JAMES FILES, THE MAFIA HIT MAN TOLD ME JFK'S BODY WAS DUMBED IN THE ATLANTIC OCEAN WHEN THE CASKET WAS DUMPED THERE. JAMES IS THE HIT MAN THAT FILED THE FATAL BULLET FROM THE GRASSY KNOLL THAT TRAGIC DAY ON 11/22/1963. I HAVE A VIDEO THAT PROVES THIS I'LL BE UPLOADING IN THE NEAR FUTURE. JACKIE KENNEDY SAID WHEN SHE VIEWED THE BODY IT WASN'T JFK AND LOOKED LIKE SOMETHING OUT OF A WAX MUSIUM. ANYONE WHO STILL BELIEVES IN THE GOVERNMENT PROOF HAS TO BE INSANE! I HAD THE WARREN REPORT AND IT'S A PACK OF HALF TRUTHS AND DOWN RIGHT LIES. THIS COULD VERY WELL BE THE REASON HIS SON IS BURIED IN THE ATLANTIC IT SEEMS TO ME. I'LL BE UPLOADING A VIDEO OF HIS MURDER AS WELL. I BELIEVE DEMON HILLARY CLINTON HAD HIM MURDERED SO SHE COULD TAKE THE SENATE SEAT INSTEAD OF HIM. SAD THIS 6TH DEGREE WATCH STILL HAS INSANE PEOPLE FOLLOWING HER. IT SHOWS THESE LIBERALS ARE JUST AS EVIL AS SHE IS...WAKEUP!

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