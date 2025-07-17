© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ye Shaan Tumhari Hai Aaqa 🕋 | Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat 2025
https://darulquranalsaeedia.com/
https://jamiasaeediadarulquran.com/
📝 Description:
"Ye Shaan Tumhari Hai Aaqa" —
Aik dil ko chu lene wali naat-e-Rasool ﷺ, jo Ishq-e-Mustafa ﷺ ka jazba aur adab dilon mein jagati hai.
Muhammad Irfan Zafar Qadri ki aawaz mein yeh naat apko madine ke jazbaat mehsoos karwa degi.
Is pyari naat ko zaroor dekhiye, like, share aur subscribe karna na bhoolein.
🕌 Naat Khwaan: Muhammad Irfan Zafar Qadri
🎙️ Peshkash: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
📍 Location: Multan, Pakistan
