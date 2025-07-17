BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Ye Shaan Tumhari Hai Aaqa 🕋 | Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat 2025
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
2 views • 2 months ago

Ye Shaan Tumhari Hai Aaqa 🕋 | Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat 2025

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

"Ye Shaan Tumhari Hai Aaqa" —

Aik dil ko chu lene wali naat-e-Rasool ﷺ, jo Ishq-e-Mustafa ﷺ ka jazba aur adab dilon mein jagati hai.

Muhammad Irfan Zafar Qadri ki aawaz mein yeh naat apko madine ke jazbaat mehsoos karwa degi.

Is pyari naat ko zaroor dekhiye, like, share aur subscribe karna na bhoolein.


🕌 Naat Khwaan: Muhammad Irfan Zafar Qadri

🎙️ Peshkash: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702

📍 Location: Multan, Pakistan


🔥 Hashtags:

#YeShaanTumhariHaiAaqa #MuhammadIrfanZafarQadri #Naat2025 #NaatSharif #JamiaSaeediaDarulQuran #IshqENabi #NaatErasool #Multan #NaatKhawani

Keywords
new naat 2025naat statusjamia saeedia darul quranmuhammad irfan zafar qadriye shaan tumhari hai aaqabeautiful naat sharifnaat with lyricsmadina ki yaadnaat videos 2025
