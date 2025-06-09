BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Пятидесятница Праздник Седмиц Шавуот. Юбилейный 50й год. Протокол школы Лиланда Джонса 25 мая 2025 г
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 3 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом (и схемой с циклами 50 и отмеченными годами 2010-2025 гг.)

pdf https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1ABDpqDK05SigIPO-uniiewIy8xqi5fyc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1xBxTjcyybba_0aIl4ww6GWGFhW3D_fTG/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/16z5Tmo2Rconq3zys410cJdkpR9hlNEai/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1y-BoRXqJ-UJZTQ12JxazLBiSi6Up6ibp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись в формате pm3 https://drive.google.com/file/d/1N15_4k9f3_AAQeMueKsTwmybN7ivxz1y/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты


"Праздник Шавуот, к-рый будет отмечаться во время Миллениума, описан не явно, а он закодирован в Иезекииле 45:21: … праздник семидневный Шавуот שְׁבֻע֣וֹת h7620 יָמִ֔ים h3117 йомим), когда должно есть опресноки.

Ezk 45:21 KJV …a feast of seven Shavuot שְׁבֻע֣וֹת šə·ḇu·‘ō·wṯ days יָמִ֔ים... = ... праздник семи שְׁבֻע֣וֹת šə·ḇu·‘ō·wṯ Шавуот дней יָמִ֔ים йомим...

https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/45.htm


Здесь мы видим Праздник Семи (Шавуот) Дней (“дни” во множ числе), в то время как в Книге Чисел это День Первых Плодов/Day of Firstfruits, когда должно есть пресный хлеб. В большинстве переводов просто сказано "семь", но в Иез 45:21 употреблено слово h7620 שְׁבֻע֣וֹת Шавуот, а не обычное слово h7651 שֶׁבַע ("семь") Слово h7620 שְׁבֻע֣וֹת Шавуот означает "недели.” Таким образом, оно описывает Праздник Шавуот (Седмиц/Недель), так же как мы это видим в Числ 28:26


Особая клятва/обет даётся в 15м году в 3м месяце!

2 Пар 15:10 И собрались в Иерусалим в 3-й месяц, в 15-й год царствования Асы; 12 и вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей; 14 И клялись Господу... 15 И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон…

Итак, это время принесения клятвы и вступления в завет, чтобы искать Господа Бога всем сердцем! Подобное описано в Деяних 2:42-47


Явлению Знамения Сына Человеческого предшествуют Моисей и Илия (согл. Малахии 4:4,5). В Книге Иова мы увидели пришествие Илии, или Елиуя. Когда мы читаем 102й Псалом, то в нём мы видим Моисея.

Пс 102:7 Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои.

Таким образом нам показаны 2 Свидетеля через откровение в Книге Иова и в 103 и 102 Псалмах"


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

(на стр. 5 Созвездия/Constellations в голубых колонках)


Все схемы https://leelandjones.com/charts-diagrams


Схема с 7угольным Камнем

на стр 3-4 https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5dbc75df72174e03a5dd74dd29152e31/7SidedSabbathPattern.pdf


Лиланд показывает её в видео New Sabbath Pattern - Smyrna and Philadelphia, Esthers Preperation

https://vimeo.com/660991031

https://www.youtube.com/watch?v=9tU3_STbuZo


Как вкл русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


- про Праздник Седмиц и 3 Жатвы см. также

Протокол 19 мая 2024 https://cloud.mail.ru/public/nJg3/RAi6SYGTF


- про Кровавые Луны (Лунные Затмения, тетрады затмений) см

Схему https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/4a8002a1979e4d0694244daa848b4335/LunarTetradHistory.pdf

и видео Лиланда Солнце как власяница и луна как кровь


- про Знамение Сына Человеческого - Колесницу Херувимов см.

схему https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E

и видео Чтобы не дул ветер, доколе


См. также


- про Cозвездия/Мацарот Протоколы

12 января 2025 г https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view

20 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view

27 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1ZdUqbD7eEdZcNlsEPrtHiOz2utXYUAlH/view


- про Илию/Елиуя

Протокол 22 декабря 2024 г

https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD

Keywords
pentecostmilleniummoses and elijahneba luchliland djonsfeast of weeksvtoroe prishestvie hristaleeland jones in russianotkroveniejubilee yearznamenie syna chelovecheskogopyatidesyatnicamoiseykniga iovaanimals in the book of jobjivotnye v knige iova7 sided stonesabbath cycles50 years cycleschmitailiya
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy