Пятидесятница Праздник Седмиц Шавуот. Юбилейный 50й год. Протокол школы Лиланда Джонса 25 мая 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом (и схемой с циклами 50 и отмеченными годами 2010-2025 гг.)
pdf https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1ABDpqDK05SigIPO-uniiewIy8xqi5fyc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1xBxTjcyybba_0aIl4ww6GWGFhW3D_fTG/view?usp=sharing
Ориг. англ
https://docs.google.com/document/d/16z5Tmo2Rconq3zys410cJdkpR9hlNEai/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1y-BoRXqJ-UJZTQ12JxazLBiSi6Up6ibp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись в формате pm3 https://drive.google.com/file/d/1N15_4k9f3_AAQeMueKsTwmybN7ivxz1y/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты
"Праздник Шавуот, к-рый будет отмечаться во время Миллениума, описан не явно, а он закодирован в Иезекииле 45:21: … праздник семидневный Шавуот שְׁבֻע֣וֹת h7620 יָמִ֔ים h3117 йомим), когда должно есть опресноки.
Ezk 45:21 KJV …a feast of seven Shavuot שְׁבֻע֣וֹת šə·ḇu·‘ō·wṯ days יָמִ֔ים... = ... праздник семи שְׁבֻע֣וֹת šə·ḇu·‘ō·wṯ Шавуот дней יָמִ֔ים йомим...
https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/45.htm
Здесь мы видим Праздник Семи (Шавуот) Дней (“дни” во множ числе), в то время как в Книге Чисел это День Первых Плодов/Day of Firstfruits, когда должно есть пресный хлеб. В большинстве переводов просто сказано "семь", но в Иез 45:21 употреблено слово h7620 שְׁבֻע֣וֹת Шавуот, а не обычное слово h7651 שֶׁבַע ("семь") Слово h7620 שְׁבֻע֣וֹת Шавуот означает "недели.” Таким образом, оно описывает Праздник Шавуот (Седмиц/Недель), так же как мы это видим в Числ 28:26
Особая клятва/обет даётся в 15м году в 3м месяце!
2 Пар 15:10 И собрались в Иерусалим в 3-й месяц, в 15-й год царствования Асы; 12 и вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей; 14 И клялись Господу... 15 И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон…
Итак, это время принесения клятвы и вступления в завет, чтобы искать Господа Бога всем сердцем! Подобное описано в Деяних 2:42-47
Явлению Знамения Сына Человеческого предшествуют Моисей и Илия (согл. Малахии 4:4,5). В Книге Иова мы увидели пришествие Илии, или Елиуя. Когда мы читаем 102й Псалом, то в нём мы видим Моисея.
Пс 102:7 Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои.
Таким образом нам показаны 2 Свидетеля через откровение в Книге Иова и в 103 и 102 Псалмах"
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
(на стр. 5 Созвездия/Constellations в голубых колонках)
Все схемы https://leelandjones.com/charts-diagrams
Схема с 7угольным Камнем
на стр 3-4 https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5dbc75df72174e03a5dd74dd29152e31/7SidedSabbathPattern.pdf
Лиланд показывает её в видео New Sabbath Pattern - Smyrna and Philadelphia, Esthers Preperation
https://www.youtube.com/watch?v=9tU3_STbuZo
Как вкл русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
- про Праздник Седмиц и 3 Жатвы см. также
Протокол 19 мая 2024 https://cloud.mail.ru/public/nJg3/RAi6SYGTF
- про Кровавые Луны (Лунные Затмения, тетрады затмений) см
Схему https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/4a8002a1979e4d0694244daa848b4335/LunarTetradHistory.pdf
и видео Лиланда Солнце как власяница и луна как кровь
- про Знамение Сына Человеческого - Колесницу Херувимов см.
схему https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
и видео Чтобы не дул ветер, доколе
См. также
- про Cозвездия/Мацарот Протоколы
12 января 2025 г https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view
20 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view
27 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1ZdUqbD7eEdZcNlsEPrtHiOz2utXYUAlH/view
- про Илию/Елиуя
Протокол 22 декабря 2024 г