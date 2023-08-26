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AMERICA BURNING BY DESIGN WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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203 views • 08/26/2023

THE OCCULT ELITE IS BURNING AMERICA BY DESIGN! WHY? THIS IS TO MAKE EVERYTHING WE USE EXPLODE IN PRICE. ANOTHER TACTIC IS TO ELIMINATE ALL WE DEPEND UPON FOR OUR SURVIVAL. PRICES ARE NOW EXPLODING IN PRICE AS THE SATANIC ELITE DESTROY AMERICA FROM WITHIN. BEFORE 2023 ENDS MILLIONS OF AMERICANS WILL BE MURDERED IN MY OPINION. THE MONSTERS RUNNING THIS PLANET HAVE ALREADY DECLARED THERE WILL ONLY BE 99 MILLION PEOPLE IN AMERICA BY 2025. ALL ILLEGALS WILL REPLACE AMERICANS BY THEN. IF YOU'RE & AMERICAN THERES A BULLSEYE ON YOUR BACK RIGHT NOW. CONTINUE TO BE DRUNK WITH ENTERTAINMENT AND SEE WHAT HAPPENS SUDDENLY NOT LONG FROM NOW. YOU DIDN'T WAKEUP WHEN THEN DEADLY VACCINES MURDERED YOUR LOVED ONES! YOU'LL BE NEXT MARK MY WARNINGS...

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