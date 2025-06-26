© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
01 Muharram Hazrat Umar R.A Ki Shahadat | Peer Ajmal Raza Qadri | Islamic Bayan 2025
📝 Description:
1 Muharram-ul-Haram ko Farooq-e-Azam Hazrat Umar Ibn Khattab R.A ki shahadat ka gham hai.
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ne is dard bhare waqia par ek roohani aur asarangez bayan farmaya jo dil ko jhunjhor deta hai.
Hazrat Umar R.A ka dard, unki shuja'at, adal o insaf aur Islam ke liye qurbanion ko yaad karne ka din hai.
🌙 Shahadat ka din: 01 Muharram-ul-Haram
📿 Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
