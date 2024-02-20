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Анатолий Клёсов об истории противостояния R1b и R1a
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8 views • 02/20/2024

Этнические русские – семья, объединение родов с разной историей, разными миграционными путями, которые сошлись на одной территории и начали отлаживать отношения друг с другом примерно 4300-3500 лет назад и делали это на протяжении всего периода фатьяновской культуры. На сегодня границы между родами во многом стерлись. Типичный русский с точки зрения ДНК-генеалогии – это 50% R1a, 15-17% I2a и 14% N1с1. Последнюю гаплогруппу ошибочно называют финно-угорской, хотя это определение относится исключительно к группе языков. Есть в Петрозаводске и Карелии небольшое количество представителей данной группы, говорящих на угро-финском. В анкетах они зачастую записывают себя как карелы.

У современных русских в роду практически нет ни финнов, ни угров. Для русского важно самому считать себя таковым, называть русский своим родным языком. Так что финны и карелы автоматически выпадают из этой выборки. Поэтому подчеркиваю: русский представляет из себя сплав из разных родов, но монгольских родов там нет, татарские же сведены к минимуму. Ни один настоящий татарин не скажет, что его родный язык – русский. Он уважает и ценит свой язык, свое происхождение

Keywords
historydnagenealogyanatolii klesov
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