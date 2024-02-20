Анатолий Клёсов об истории противостояния R1b и R1a

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Этнические русские – семья, объединение родов с разной историей, разными
миграционными путями, которые сошлись на одной территории и начали
отлаживать отношения друг с другом примерно 4300-3500 лет назад и делали
это на протяжении всего периода фатьяновской культуры. На сегодня
границы между родами во многом стерлись. Типичный русский с точки зрения
ДНК-генеалогии – это 50% R1a, 15-17% I2a и 14% N1с1. Последнюю
гаплогруппу ошибочно называют финно-угорской, хотя это определение
относится исключительно к группе языков. Есть в Петрозаводске и Карелии
небольшое количество представителей данной группы, говорящих на
угро-финском. В анкетах они зачастую записывают себя как карелы.
У современных русских в роду практически нет ни финнов, ни угров. Для русского важно самому считать себя таковым, называть русский своим родным языком. Так что финны и карелы автоматически выпадают из этой выборки. Поэтому подчеркиваю: русский представляет из себя сплав из разных родов, но монгольских родов там нет, татарские же сведены к минимуму. Ни один настоящий татарин не скажет, что его родный язык – русский. Он уважает и ценит свой язык, свое происхождение