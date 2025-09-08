BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

GUÍA PARA INVESTIGAR EN ECONOMÍA FINANCIERA APLICADA
Global Macroeconomic Research
Global Macroeconomic Research
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 2 weeks ago

En el siguiente video se analiza de manera general la taxonomía de las fuentes de información, la calidad de la evidencia científica, la forma de citar las fuentes, la implementación de las normas APA, la estructura de un artículo científico, la aplicación de los resultados de aprendizaje, el uso de las guías de clasificación JEL, el uso de las Keywords, el uso de referencias bibliográficas, el uso de alocuciones latinas, el análisis de errores gramaticales y se explican algunos ejemplos prácticos de investigación en finanzas, junto con los aportes de premios Nobel de Economía al campo financiero y una perspectiva neutral de investigación, teniendo en cuenta las variables claves de información, desinformación, primado negativo y programación predictiva.

Más información en:

https://pubhtml5.com/rrxtl/wfwd/

https://pubhtml5.com/rrxtl/syof/

https://pubhtml5.com/homepage/rrxtl/

contacto: [email protected]

Keywords
financial researchjel codesapa guidelinesuse of references
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy