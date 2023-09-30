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'PATRIOT NURSE MARKET CRASH WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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1826 views • 09/30/2023

PATRIOT NURSE IS WORTH FOLLOWING. HER URGENT PLEA IS A SOUND WARNING CONSIDERING THE DIRE STATE OF AMERICA TODAY. EVERYTHING IS COLLAPSING RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW. SADLY THOUGH, IT'S TOO LATE! AMERICANS DIDN'T WAKEUP AFTER THE JFK ASSASSINATION, 9/11 OR THE MANY OTHER FALSE FLAGES THE SATANIC ELITE HAVE INFLICTED UPON AMERICA. THEY DIDN'T WAKEUP AFTER ALL THE TRAIN WRECKS AND MURDERING OF ALL THE COWS AND CHICKEN FARMS IN AMERICA. THE ONLY THING LEFT NOW IS FOR YOU TO GET FIRE POWER AND WAIT FOR THE ILLEGALS AND GANGS LIKE MS-13 TO TEAR DOWN YOUR DOORS. AFTER THE CIVIL WAR THE U.N. WILL THEN COME AND DRAG AMERICANS INTO FEMA CONCENTRATION CAMPS. HOPEFULLY, BEFORE THEN ALMIGHTY GOD WILL REMOVE TRUE BELIEVERS FROM SATANIC AMERICA. WAKEUP!

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