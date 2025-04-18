BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ του Αγ.Παϊσίου: Όταν μείνει 1 Αριθμός, θα αρχίσει
21 views • 5 months ago

Ανάλυση και σχολιασμός με τον διδάκτορα Θεολογίας και μοναχό πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη για το Πάσχα που συμπίπτει με αυτό των Παπικών, το σχέδιο για Ένωση και τον Προσωπικό Αριθμό που θα εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο διάστημα με τις ψηφιακές ταυτότητες. Τι λένε οι προφητείες όπως αυτή του Αγίου Παϊσίου. Ως 20:22 ( Συνεορτασμός Πάσχα και σχέδιο συνένωσης) Από 20:23 (Προσωπικός Αριθμός, ψηφιακή ταυτότητα και προφητείες ) *Ακολούθησε με στο instagram.com/thanokokkalis **Επικοινωνία στο [email protected]. *Comments only in Greek or English please - Σχόλια μόνο στα ελληνικά ή στα Αγγλικά παρακαλώ *Αυτοματοποιημένοι υπότιτλοι στα Ελληνικά, δεν φέρω ευθύνη για τυχόν λάθη σε αυτούς. Ζητώ την κατανόηση σας αν δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα σας, ευχαριστώ για την στήριξη σας. *Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή περιεχομένου μου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αν προηγουμένως δεν υπάρξει συνεννόηση και σίγουρα όχι χωρίς να αναφέρεται η πηγή. Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει περιεχόμενο μου παρακαλώ να στείλει αίτημα στο [email protected], ευχαριστώ για την κατανόηση.

politicsgodeasterreligiongreecepropheciesorthodoxychistid card
