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Стрим с китаистом, автором телеграмм канала Китайский свяZноj Русланом Кармановым! 22 августа 2023
KOLPASHNIKOV_RUS
KOLPASHNIKOV_RUS
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25 views • 08/23/2023

Стрим Виталия Колпашникова с китаистом, автором телеграмм канала Китайский свяZноj Русланом Кармановым! 22 августа 2023 Поддержать канал: 5469380064150971 Сбербанк. Виталий Михайлович К. Ссылка на Телеграмм Канал политолога Виталия Колпашникова: https://t.me/politolog_kolp Ссылка на Ютуб Канал политолога Виталия Колпашникова: https://m.youtube.com/channel/UCVlc4fwtYOGbwKDu_s6-vOQ/videos Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Яндекс Дзене: https://dzen.ru/id/628ffe9f6d5c573433dde358 Ссылка на РУТУБ Канал политолога Виталия Колпашникова: https://rutube.ru/channel/26216000/ Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова ВКОНТАКТЕ https://vk.com/politologkolp Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Бастионе: https://bastyon.com/kolpashnikov_rus Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/585259224476?utm_campaign=android_share&utm_content=profile Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Бусти: https://boosty.to/kolpashnikov Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Брайтоне https://www.brighteon.com/channels/kolpashnikov #русланкарманов #китай #россиякитай #сшакитай #сицзиньпин #историяссср #историяроссии #историякитая #карманов #колпашников #виталийколпашников

Keywords
russiachinakolpashnikovruslankarmanovrussiachina
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