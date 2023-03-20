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MISTRESS MADELINE BROWN TELLS ALL ABOUT CORRUPT LBJ!
EARTH SHAKING NEWS
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171 views • 03/20/2023

INSANE! MADELINE BROWN SAID SHE LOVED LYNDON RIGHT BEFORE SHE DIED. LYDON HAD HIS LOVE CHILD SUICIDED BY THE NAVY WITH FAST ACTING CANCER. THAT'S HIM IN THE VIDEO  PHOTO. LYNDON HAD HIS SISTER MURDERED AND MANY OTHERS BY HIS HITMAN MALCOLM WALLACE. JOHN WAS ONE SICH EVIL MAN. HE HAD AFFAIRS WITH MANY WOMEN AND MORE CHILDREN. WALLACE EVEN MURDERED MADELIN'S HOUSE KEEPER WHO WAS BLACK. JOHNSON STOLE THE 1948 BOX 13 SENATE RACE. HE ADMITTED RIGHT BEFORE HE DIED HE WAS GOING TO HELL. NO KIDDING SINCE HE FLASHED SATANS OCCULT DEVIL SIGN...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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