ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ 666, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ https://rumble.com/v6qy5fu-common-easter-with-heretics-and-the-number-of-the-beast-666.html , https://ugetube.com/watch/PKxWgeZVpfOrHxE .
Κοινό Πάσχα καί γιορτές μέ αἱρετικούς (παπικούς και λοιπούς) ; Ἐμεῖς πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ Πατέρων ἡμῶν … ΕΝΩ Ύπουλα, στα μουλωχτά, κάτω από τον κουρνιαχτό των Τεμπών, δρομολογείται ο αριθμός του θηρίου 666, (προσωπικός αριθμός)… που θα κουμπώσει το εμβόλιο χάραγμα, με την δυνατότητα συναλλαγών, υλοποιώντας το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης του Ιωάννη.
