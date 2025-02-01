Fritjof och Juholt

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Fyra stöttepelare till ett civiliserat samhälle
https://www.bitchute.com/video/w9M2qb9tUgVg
Källa
Varför han lämnade politiken & framtidsvision för Sverige - Håkan Juholt | Framgångspodden av Alexander Pärleros
Politikern Håkan Juholt har en lång karriär i rampljuset. År 1994 tog han klivet in i Sveriges riksdag, han profilerade sig med försvarsfrågor och 2011 nådde han toppen av sin politiska karriär som partiordförande för Socialdemokraterna. Som många minns blev hans tid på toppen inte långvarig. Efter att ha blivit sviken av sina partikamrater under en lång och stökig period blev han tvungen att avgå. Idag har partipolitiken bytts ut mot diplomati när Håkan i sin roll som ambassadör i Sydafrika representerar Sverige.