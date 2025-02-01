BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Fritjof och Juholt
Fyra stöttepelare till ett civiliserat samhälle

https://www.bitchute.com/video/w9M2qb9tUgVg


Källa

Varför han lämnade politiken & framtidsvision för Sverige - Håkan Juholt | Framgångspodden av Alexander Pärleros

Politikern Håkan Juholt har en lång karriär i rampljuset. År 1994 tog han klivet in i Sveriges riksdag, han profilerade sig med försvarsfrågor och 2011 nådde han toppen av sin politiska karriär som partiordförande för Socialdemokraterna. Som många minns blev hans tid på toppen inte långvarig. Efter att ha blivit sviken av sina partikamrater under en lång och stökig period blev han tvungen att avgå. Idag har partipolitiken bytts ut mot diplomati när Håkan i sin roll som ambassadör i Sydafrika representerar Sverige.


https://www.youtube.com/watch?v=SApoxEzNjXk

