Глобальный кризис. Умма Пророка Мухаммада ﷺ | Международная онлайн-конференция 13.05.2023

Величие Последнего Пророка Единого Аллаха огромно, так как по воле Всевышнего он принёс всему человечеству Знания о том, как найти примирение друг с другом и построить общество, где жизнь человека является наивысшей ценностью. Он своим примером показал, что за короткий срок можно изменить потребительский формат общества на созидательный. Он воспитал высоконравственных и высокодуховных последователей и назвал их своей уммой. Передав Знания умме, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также возложил на неё ответственность за всех людей. Он оставил нам завет построить общество созидания и привести всё человечество к Золотому тысячелетию. Он называл такое общество Исламом во всём мире. Долг, возложенный на мусульман, — оставаться на Прямом пути самим, собственным примером показывать правильный путь сбившимся с него и вести людей от тьмы к свету с помощью повелений и наставлений, посланных самим Аллахом. Долг мусульманина — развивать науки и передовые технологии, чтобы во всём мире не было голодных и нуждающихся. Мы — умма Последнего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Разделённая противоречивыми убеждениями и взглядами. Погрязшая в бесконечных спорах, конфликтах и ежедневных заботах. Озабоченная внешним и не выполнившая волю самого Аллаха… Но самое главное, мы как умма являемся последним поколением, у которого есть единственный и последний шанс выполнить волю Аллаха, которую Он передал через своего Последнего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Воспользуемся ли мы этим шансом? Какой дорогой пойдём? Мы выполним завет Пророка и, объединившись, построим Созидательное общество или будем бездействовать и станем причиной гибели всего человечества? Что мы выберем?
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.