Глобальный кризис. Умма Пророка Мухаммада ﷺ | Международная онлайн-конференция 13.05.2023

Величие Последнего Пророка Единого Аллаха огромно, так как по воле Всевышнего он принёс всему человечеству Знания о том, как найти примирение друг с другом и построить общество, где жизнь человека является наивысшей ценностью. Он своим примером показал, что за короткий срок можно изменить потребительский формат общества на созидательный. Он воспитал высоконравственных и высокодуховных последователей и назвал их своей уммой. Передав Знания умме, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также возложил на неё ответственность за всех людей. Он оставил нам завет построить общество созидания и привести всё человечество к Золотому тысячелетию. Он называл такое общество Исламом во всём мире. Долг, возложенный на мусульман, — оставаться на Прямом пути самим, собственным примером показывать правильный путь сбившимся с него и вести людей от тьмы к свету с помощью повелений и наставлений, посланных самим Аллахом. Долг мусульманина — развивать науки и передовые технологии, чтобы во всём мире не было голодных и нуждающихся. Мы — умма Последнего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Разделённая противоречивыми убеждениями и взглядами. Погрязшая в бесконечных спорах, конфликтах и ежедневных заботах. Озабоченная внешним и не выполнившая волю самого Аллаха… Но самое главное, мы как умма являемся последним поколением, у которого есть единственный и последний шанс выполнить волю Аллаха, которую Он передал через своего Последнего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Воспользуемся ли мы этим шансом? Какой дорогой пойдём? Мы выполним завет Пророка и, объединившись, построим Созидательное общество или будем бездействовать и станем причиной гибели всего человечества? Что мы выберем?