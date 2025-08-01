BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
🎧🔍 Microfono Stetoscopio Professionale da Muro – Ascolto di Precisione
endoacustica
endoacustica
5 views • 1 month ago

🎧🔍 Microfono Stetoscopio Professionale da Muro – Ascolto di Precisione


Il dispositivo ideale per l’ascolto attraverso pareti, strutture solide e superfici complesse. Progettato per professionisti, offre prestazioni elevate e massima affidabilità.


📈 Amplificazione fino a +60 dB

🎙️ Doppia sonda piezoceramica ad alta sensibilità

🔋 Alimentazione a batterie per uso in mobilità

🎚️ Filtri audio integrati per un suono nitido

🧷 Cavi antistrappo e connessioni rinforzate


Perfetto per operazioni di sorveglianza tecnica e ispezioni ambientali. Massima precisione, ovunque.


#microfono #stetoscopio #sorveglianza #investigazioni #spia #endoacustica


https://www.endoacustica.com/microfono-muro-stetoscopio.php

