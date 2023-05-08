© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Когда души созревают?
01:36 — Что из того, что выглядит непрощаемой «хулой на Святой Дух», всё-таки может в итоге проститься?
03:21 — Почему прельщаемым будет казаться, что у Антихриста будто есть «любовь»? Что они будут принимать за «любовь»? Как избежать прельщения его иллюзорными энергиями?
04:47 — Насколько сильно безсветные демонические эгрегоры (например, лжехристианства, имитации церковных учений) могут влиять на человека?
05:58 — Простится только то, что перестанет повторяться?
06:56 — «Страсти», за которыми гоняются люди в этом мире, — это ошибка в возприятии?
07:49 — Чем является на самом деле так называемая нетрадиционная ориентация, это заражение демоническими разнополярными сущностями?
08:59 — Слова Е.И. Рерих: «шаткая свободная воля светляков или тёплых» — соответствуют этому времени?
10:41 — Ещё в начале прошлого века писалось, что большинство землян заражены, одержимы. Как с этим обстоит сейчас?
11:27 — Почему падение произходит незаметно?
11:47 — Прелесть полностью ослепляет, и это надо осознавать, а не оправдываться, чтобы преодолеть?
13:36 — Кажется, больше всего нужно избегать любого умаления Тебя? Это сильнее всего перекрывает возможность знать Тебя в Духе?
13:14 — Наверное, умным нельзя назвать того, у кого не хватает ума понять, что нужно ещё поумнеть?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Хула на Святой Дух простится? Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 74.
Читает Автор. https://youtu.be/Iy7xz4WjmuQ
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-74
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos