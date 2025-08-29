Юрий Нестеренко. Adriatic

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ночью облачно, и звезды видно плохо,
Утром солнце в Адриатику глядится.
Все меняется - погода и эпоха,
Неизменна лишь текучая водица.
Волны ластятся прозрачной бирюзою -
Вот бы пить, да из-за соли дело скверно;
Воды моря этим схожи со слезою -
Тоже символ чистоты, что характерно.
Этот город был при Августе основан,
При Тиберии стеною опоясан,
Много раз с тех пор был переименован,
Но величием ни разу не наказан.
Что и правильно. Посмертному почету
Предпочесть курорт - полезно и приятно.
Об империи - какой уже по счету? -
Здесь никто не сожалеет, вероятно.
Тает лед, ржавеет сталь, крошится сланец,
Между пальцами течет песок из горсти.
Здесь встречаются италик и германец -
Не хозяева, не варвары, а гости.
И от Ромы далеко, и от Берлина...
До Триеста, правда, близко, но - граница.
Море смоет горечь городского сплина,
Ветер с шелестом перелистнет страницу.
Сочиняй тут хоть сонеты, хоть сонаты,
Что за время на дворе - не понимая:
Зреют медленно сентябрьские гранаты,
И желтеют одуванчики, как в мае.
Здесь античные разыгрывают сцены,
Но живут при католическом завете.
Что прочней - трава иль каменные стены?
Посмотрите на развалины - ответьте.
Горд строитель, тверд гранит, трава упряма,
Все меняется - пороки и святыни.
По-хорватски "право" означает "прямо",
Но - латиницей, как память о латыни.
Город мал, но тем решительней гордится
Черепками в Лету канувших мистерий.
Если выпало в провинции родиться,
То борись за разрушение империй.
Ведь тогда, на общем скромном антураже,
Даже мусор неким весом обладает...
Скоро осень. К октябрю пустеют пляжи,
И ночами все заметней холодает.
В ресторации гремит певец-холерик.
По-над морем плачет чайка по-сиротски.
Волны ласково подтачивают берег.
На рассохшейся скамейке - Joseph Brodsky.
сентябрь 2006
Хорватия, п-ов Истрия, отель Adriatic