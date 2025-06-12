Episode 95: Prinzipien – Voraussetzungen fürs Glücklichsein

„Glück“ fällt dir nicht zu, sondern ist das Ergebnis einer gesetzten Ursache. Wenn du frei sein willst, wenn du Frieden, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Wohlergehen willst, hat das Vorbedingungen, die erfüllt sein wollen. Die Prinzipien, denen du hierfür folgst, sind keineswegs schwer zu verstehen. Schwierig wird die Angelegenheit nur, wenn du dich gegen die nötigen Änderungen wehrst.





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

