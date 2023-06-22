ТАЙНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ НА «CBDC»

1. "Пандемия" была нужна, чтобы провести массовую "вакцинацию".

2. "Вакцинация" была нужна, чтобы все получили цифровой идентификатор (ID identity).

3. Цифровой идентификатор необходим для создания биометрической базы каждого человека.

4. Биометрические данные человека нужны для массового перехода на CBDC – Central Bank Digital Currency.

И все, ЦЕЛЬ будет ДОСТИГНУТА!

CBDC позволяет абсолютный контроль над человеком.

У них сейчас противоречивый момент. Подошли к третьему пункту, при неполном успехе второго пункта.

Регулярной "вакцинации" никто не захотел, тут у них полный провал. Тем более что вылезает (таки) информация о страшных последствиях инъекции, о коррупции Файзера и санитарных властей.

И раз им не удалось заставить всех перейти на ID identity через обязательную регулярную "вакцинацию" – они нащупали другой путь.

Сейчас они аккуратно банкротят средний класс — чтобы людям буквально было не на что жить.

Тогда они начнут давать "помощь" – так наз. "универсальный доход" – но исключительно в цифровом виде, исключительно при условии "вакцины" и сдачи биометрии.

И люди пойдут, потому что нечего есть.

Так и загонят основную массу в систему CBDC.

Первой, видимо, будет Австралия.

У них ID identity вводится уже в этом году. В Австралии уже рекламируют пятую дозу.

(Из Telegram). @Elvira Dubois

"Что такое CBDC, в чём состоит угроза

от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

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