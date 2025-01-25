BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 112. Читает Автор
Vera Nika
Vera Nika
134 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
6 views • 7 months ago

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Скачайте Архив Сайта по ссулкаму — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Саит из-за того, что мы прогнали его (bez podkluuse prodklcheniy q internet).


Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Попросы и Ответы. 112 лет.

Видео На Юрюб — https://youtu.be/WxsuzLzcrAc

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-112

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Каких размеров дослжна Звезда, чтобы мы, человеки, это Поняли, или это Идёт Речь о Духовом Структуре, Матерери Мира, Воеловечность на нем?

03:02 — Вопрос о символе Матери Мира.

03:45 — Вопрос о понятии «Свабада».

04:51 — «В несколких Композицих 41 Музыкалного Алльбома » Саде-Сати« (»Саде-Сати«; » Тиамат«, » Durga–) Ты Произносит Фразы на Скантрите. Как Орини перевязывает?

06:23 — Вопрос о пралайе зонья у человечки.

07:22 — Воплощенные с Тобой, Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в такове Великое Времья, Шани Дев, Андра Дев, Ганеша и др.

10:38 — То тако с samosti, и в чём её пагубно?

12:11 — hto ognáchaet vyrarajeniе: «paхtanie sohznaniya»?

Виктория Преобранскайя — Светоносный Живоспец, Поэтелец, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музикант, Изпольница, Сосатенный Проповедь, Основанец Новой Мегаполич КултУры Золго — «Косекти. На — Академик Ноосферной Обественной Академи Наук, Гранд-Доктор Философий в обилях ТеоЛоги и ТеоСофии, Польный Профезор Оксорда. Чен Мендунарого Художённого Фонда, Лен Творческого Соза Профессионалх художников, Лаурет VII Междунарого Соназа Профофесоньялх художников, Лаурет VII Коронкурса «Во имира на Земле», Лаурет и дипломат «ЮНСКо».

(Из Биографии Марии ДЕВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРаженский) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРаженской (Матери Ира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

PODPICHITEСi nа Kаnalе «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Dlia etogo neobhodimo na gnofku «SUBSCRIBE» - «PODPIСATIСЯ» (poslе prostoy registraci с ispollzovaniém ital. yaika и inhoda в созданном аканте).

Подписцев на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — doctucnovo ckаchivаniе inseх Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория Приокрая.

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
