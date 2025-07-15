BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Nabi Pak ﷺ Ne Farmaya: Jo Dua Kisi Ke Liye Mangta Hai, Allah Pehle Uske Liye Qabool Karta Hai | Peer Ajmal Raza Qadri 💖
Nabi Pak ﷺ Ne Farmaya: Jo Dua Kisi Ke Liye Mangta Hai, Allah Pehle Uske Liye Qabool Karta Hai | Peer Ajmal Raza Qadri 💖

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko chu lene wala bayan jismein Huzoor Nabi Kareem ﷺ ka ek azeem farman bayan kiya gaya:

"Jo shakhs apne bhai ke liye dua karta hai, Allah pehle uski dua uske apne haq mein qabool farma deta hai."

Yeh hadees humein unselfish banne, dosron ke liye bhalaai mangne aur ikhlaq ka paighaam deti hai.

Aap bhi is paighaam ko apni zindagi mein amal mein layein aur dosron tak pohnchayein.


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#PeerAjmalRazaQadri #NabiPakSAW #DuaKaAsar #IslamicBayan #HadeesShareef #JamiaSaeediaDarulQuran #BhaiKeLiyeDua #SunnatENabwi #AchiDua

jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadriislamic bayanhadees nabwinabi pak ka farmandua ka tohfadoosron ke liye duasunnat e nabwi
