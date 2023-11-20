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JFK SECRET SERVICE MOTORCADE COVERUP!
EARTH SHAKING NEWS
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46 views • 11/20/2023

THE SECRET SERVICE BETRAYED JFK AND AMERICA ON 11/22/1963. NOT LNLY DID THEY LEAVE THE PRESIDENT UNPROTECTED. THESE EVIL BASTARDS BROKE COUNTLESS SECRET SERVICE PROTOCOLS. THEY ALSO DESTROYED THEIR TRAVEL RECORDS FOR 11/22/1963. NOTHING HAPPENED TO THESE CORRUPT EVIL BASTARDS. IN ESSENCE THEY GOT AWAY WITH MURDER HELPING JFK BE BRUTALLY ASSASSINATED THAT UGLY DAY. SS AGENT CLINT HILL STILL HOLDS TO THE FLAWED 3 BULLET AGENDA THAT'S NOW BEEN DEBUNKED. I GUESS HE'S SCARED THE EVIL CIA MUST SUICIDE HIM. WHEN CLENT DRAWS HIS LAST BREATH NOT LONG FROM NOW HE'LL PAY THE PRICE FOR NOT SPEAKING OUT AND SETTING THE RECORD STRAIGHT. SRMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE END OF MORAL AMERICA HAS ARRIVED...WAKEUP!

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