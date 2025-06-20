BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Anthony Blinken called Genocide-Minister
TheREALMessiah
TheREALMessiah
37 views • 2 months ago

Anthony Blinken wird "blutiger Genozid-Minister" genannt. 


An der Oberfläche spielt er den Diplomaten und tut so als würde er Frieden im Gaza-Krieg schließen wollen. 


In Wahrheit lässt er die Ra*** Netanyahu bomben was das Zeug hält. 


Das weiß auch die tapfere Frau, die ihn im Video anklagt. 


Übrigens auch ein Jude!


Mit euch Deutschen, Europäern und Muslimen hat der Jude auch noch was vor. Ich erinnere an die Videos mit den Rabbis "Amalek" (Deutschland) soll ausgerottet und die Muslime sollen am Ende auch vernichtet und mit den Noahidischen Geboten versklavt werden. 


Je eher ihr euch erhebt und diese Bestien anklagt, desto eher könnt ihr euch retten.


Hier die Rabbis und ihre genozidalen Pläne für euch. Es kommt alles direkt aus ihren eigenen Mäulern und ihr Narren geht für diese Kreaturen noch auf die Straße um gegen ANTISEMITISMUS zu demonstrieren. 


Erwachet, Kinderlein, erwachet....


Mein Yt-Kanal:

https://youtu.be/FDvmN1p0fZw?si=nHBe3nBerVgY9_3i

palestinegenocidenetanyahugazagaza waranthony blinken
