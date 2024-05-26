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В БЕЛОРУССИИ ВЫШЕЛ РЕПОРТАЖ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ
Vera Nika
Vera Nika
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69 views • 11 months ago

! ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ. (В видео очень чётко раскрыта тема).

Защита человечества – https://bit.ly/3R0wjzd !!!В Белоруссии вышел репортаж о преступной деятельности ВОЗ, – КОТОРАЯ ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ В СТРАНАХ ПОД ВИДОМ «ПАНДЕМИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ»!

«Пандемическое соглашение» ВОЗ лишает национального суверенитета любую подписавшую его страну – и устанавливает власть «мирового правительства» глобалистов, служителей сил тьмы! А это значит ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ «вакцинация», ЧИПИЗАЦИЯ, ПОРАБОЩЕНИЕ души навсегда!

https://bit.ly/4bN5NBa - "Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?". Эта "цифровая валюта" не менее действенный способ для глобалистов исполнить свои планы.

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), после разархивирования можно просматривать без подключения к интернет.

#Политика #Наука #Технологии #пандемическое_соглашение #диктатура #воз #медицинский_фашизм #пандемия_х #кагал #геноцид #вакцинация #защита #спасение #чипизация #чипирование


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