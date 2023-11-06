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'LIFE LIKE FEMALE ROBOT HAS APPEARED!.
EARTH SHAKING NEWS
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163 views • 11/06/2023

WHAT AN INSANE WOERLD WE LIVE IN NOW. THIS LESS THAN HUMAN TYPE WAS GIVEN CITIZENSHIP IN THE MIDDLE EAST A FEW YEARS AGO. THE INSANE CREATORS WORSHIP SATAN NOT ALMIGHTY GOD. THEY THINK THEY'RE A THE DIVINE LAWS ALMIGHTY GOD PUT FORTH WHEN HE CREATED THE EARTH. THEY CAN PLAY THEIR SATANIC GAMES NOW AND WHEN THEY DRAW THIR LAST BREATH THEY WILL GO TO THE PIT. LUCIFER SAID HE WANTED TO BE LIKE GOD SO HERE WE ARE. A PRETEND LITTLE GOD WHO WILL BE DESTROYED IN THE FUTURE AND ALL THE DEMENTED HUMANS WHO FOLLOWED THIS SUCKER OF A FALSE REALTY...WAKEUP!

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