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'THIS WOMAN HAS LOST HER FREAKING MIND!
EARTH SHAKING NEWS
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146 views • 10/20/2023

TLAIB MUST HAVE WORKED UNDER MUSLIM OBAMA! BOTH OF THEM ARE HELL BENT ON MAKING AMERICA A TERRORIST MUSLIM NATION WHERE NO GOD FEARING AMERICANS ARE ALLOWED TO DWELL IN. THI IS WHY ALL OF US HAVE BEEN SLATED FOR ELIMINATION IN THE VERY NEAR FUTURE. OUR FOREFATHERS BUILT AMERICA AND HOW DARE HESE ILLGAL ALIENS DESTROY US. THANK GOD WE HAVE GUNS AND WILL FIGHT TO THE DEATH TO SECURE OUR VERY LIVES. THEY MAY KILL US BUT WE'LL SEND A BUNCH OF THEM INTO THE PITS OF HELL IN DEFENDING OURSELVES...WAKEUP! THE CLOCK IS TICKING...

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