Гора Хермон и Дамаск. Лиланд Джонс. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии

Гора Хермон и Дамаск. Армия обороны Израиля взяла под контроль гору Хермон сразу после падения режима Башара Асада в Сирии.
Гора Преображения. Врата ада и Ключи Царства.
Заметки к видео Лиланда “Гора Хермон и Дамаск”
на русском:
pdf https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv
doc https://cloud.mail.ru/public/uBJ1/vyszEnFhk
odt https://cloud.mail.ru/public/J7Hs/hvUPn8RGq
на английском: https://docs.google.com/document/d/1n5hgThrV3MZtsO__96smugPJJ8OAmRIh/edit
Оригинальное видео Лиланда Джонса на английском от 13 декабря 2024 г. Mt Hermon and Damascus https://vimeo.com/1039041418
См. также:
Протокол школы Лиланда Джонса от 8 декабря 2024 г.
Ханука. Падение режима Асада в Сирии. 10 Царей
https://cloud.mail.ru/public/Lwsb/ACSkwmHBi
https://youtu.be/MuNKuitCAH4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=284
https://youtu.be/MuNKuitCAH4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=410
видео Лиланда (русск):
Тир, Сидон и Сарепта следующая фаза Армагеддона. Сектор Газа Южный Ливан Война Израиля https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs
Протокол школы Лиланда Джонса от 28 июля 2024 г "Тир и Сидон"
https://cloud.mail.ru/public/3kq6/dqQMk1svo
https://www.youtube.com/watch?v=85QpGMF7JBQ
Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля! https://youtu.be/w31YKXAuKk0
Война в Газе — в пророчестве 9-й главы Захарии и 1-й главы Амоса. Армагеддон начался! https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0
видео Лиланда (англ):
War for Promised Land / Война за Обетованную Землю
https://vimeo.com/showcase/9189981/video/878648847
Hama, Syria - War for the North Boundary / Хама(т), Сирия – Война за северную границу
The Boundaries of the 12 Tribes / Границы уделов 12 колен
Календарь Еноха на 2025 г.
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ
https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view
Видеообзор Календаря Еноха 2025 https://www.youtube.com/watch?v=fS_lTzBtCOY&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
Канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba
Каналы на Ютубе
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
https://rutube.ru/channel/28576428/
https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://ok.ru/profile/568928007923