Гора Хермон и Дамаск. Лиланд Джонс. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии
8 views • 5 months ago

Гора Хермон и Дамаск. Армия обороны Израиля взяла под контроль гору Хермон сразу после падения режима Башара Асада в Сирии.

Гора Преображения. Врата ада и Ключи Царства.


Заметки к видео Лиланда “Гора Хермон и Дамаск”


на русском:

pdf https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv

doc https://cloud.mail.ru/public/uBJ1/vyszEnFhk

odt https://cloud.mail.ru/public/J7Hs/hvUPn8RGq


на английском: https://docs.google.com/document/d/1n5hgThrV3MZtsO__96smugPJJ8OAmRIh/edit


Оригинальное видео Лиланда Джонса на английском от 13 декабря 2024 г. Mt Hermon and Damascus https://vimeo.com/1039041418


См. также:


Протокол школы Лиланда Джонса от 8 декабря 2024 г.

Ханука. Падение режима Асада в Сирии. 10 Царей

https://cloud.mail.ru/public/Lwsb/ACSkwmHBi

https://youtu.be/MuNKuitCAH4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=284

https://youtu.be/MuNKuitCAH4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=410


видео Лиланда (русск):


Тир, Сидон и Сарепта следующая фаза Армагеддона. Сектор Газа Южный Ливан Война Израиля https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs

Протокол школы Лиланда Джонса от 28 июля 2024 г "Тир и Сидон"

https://cloud.mail.ru/public/3kq6/dqQMk1svo

https://www.youtube.com/watch?v=85QpGMF7JBQ


Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля! https://youtu.be/w31YKXAuKk0


Война в Газе — в пророчестве 9-й главы Захарии и 1-й главы Амоса. Армагеддон начался! https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0


видео Лиланда (англ):


War for Promised Land / Война за Обетованную Землю

https://vimeo.com/showcase/9189981/video/878648847


Hama, Syria - War for the North Boundary / Хама(т), Сирия – Война за северную границу

https://vimeo.com/1036692731


The Boundaries of the 12 Tribes / Границы уделов 12 колен

https://vimeo.com/1041108799


Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ

https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view

https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view


Видеообзор Календаря Еноха 2025 https://www.youtube.com/watch?v=fS_lTzBtCOY&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Каналы на Ютубе

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

https://rutube.ru/channel/28576428/

https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://vk.com/id662033992

https://ok.ru/profile/568928007923

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

leeland jone sin russianmount hermon and damascusgora hermon i damaskidf on mount hermonbashar asadsiriya
