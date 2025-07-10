© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hazrat Imam Hassan (R.A) Ko Zehar Diya Gaya 💔 | Peer Ajmal Raza Qadri | Islamic Bayan
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dard bhara bayan jismein unhon ne Hazrat Imam Hassan Mujtaba (R.A) ki shahadat ka zikr kiya — jab aap ko zehar diya gaya.
Yeh waqia sirf ek shakhs ki shahadat nahi, balke ahl-e-bait ke khilaf sazishon ki ek tareekhi misaal hai.
Hazrat Imam Hassan R.A ka sabr, aqal aur sulah ki taraf rujhan har musalman ke liye raah-e-hidayat hai.
Is bayan ko dil se suniye aur aage share kijiye.
