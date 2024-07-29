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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 95.

Читает Автор.

Видео на Ютуб https://youtu.be/JF_zxTJOtF8

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос об опасности «шаманских практик».

06:29 — Существуют ли чистые медиумы сейчас?

09:03 — Каков смысл строк из «Послания Солунянам»?

09:11 — Левиты — это жрецы Сет-Амона?

09:40 — Твой ученик и посвящённый написал в своей статье, что Ты — «Лучший Конспиролог». Он ошибся?

10:40 — Достаточно ли для покаяния только мысленного осознания?

12:12 — С чем связано, что Твои Картины действуют на зрителя очень сильно?

13:19 — Чем Облегчить Тяжесть Твоей Миссии? Может быть осознанным личностям лучше в молитвах не о себе просить, обращаясь к Тебе?

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-95

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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