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SATANIC 9TH CIRCLE SACRIFICE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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180 views • 11/11/2023

CHILD SACRIFICE NEVER DISAPPEARED SINCE BIBLICAL TIMES! THIS DEMENTED PRACTICE JUST WENT UNDERGROUND. THE SATANIC MEGA RICH HAVE ALWAYS SACRIFICED CHILDREN AND SOMETIMES THEIR OWN TO APPEASE THEIR SATANIC GOD. NEAR THE VATICAN THIS DEMONIC RITUAL CONTINUES TO THIS DAY. NOW TH ELITE NO LONGER COVERS THIS SATANISM BECAUSE THEY KNOW THESE EVIL PEOPLE HAVE CONTROLLED THE ENTIRE WORLD NOW. THIS IS WHY EVERYTHING IC COLLAPSING IN THE WORLD. THEY'RE NOW READY TO USHER IN THEIR FALSE MESSIAH TO DESTROY THE ENTIRE WORLD...WAKEUP! 

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