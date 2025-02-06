«Ὁ Ἅι Βασίλης τῶν Ὀρθοδόξων». 41η Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸ Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο (31.01.2025)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ἡ ΜΑ΄(41η) πνευματικὴ σύναξη διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, μὲ θέμα «Ὁ Ἅι Βασίλης τῶν Ὀρθοδόξων» πραγματοποιήθηκε στὶς 31 Ἰανουαρίου, 2025 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἠλεκτρ. διεύθυνση: [email protected] Παραγωγή: RumOrthodox