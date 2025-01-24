Proč jsme nemocní?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Zdroj: @SpaceBusters, Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka
Každý kdo chce být svobodný, musí tohle vědět! Vzpomínáte na "kovid"? Kolik lidí injekce zabily? A jakou strašnou destrukci životů a společnosti lidé dovolili? Pokud nechcete aby se to opakovalo, podívejte se na tento výborně zpracovaný dokument (z dílny skupiny Spacebusters) a šiřte ho jak jen to jde! Jinak to tu bude znovu a ještě mnohem a mnohem KRUTĚJŠÍ! STRACH je nejmocnější nástroj ke zotročení lidí..Tak se přestaňte bát nesmyslů a začněte řešit skutečnou příčinu svých nemocí. Buďte zdrávi!
Komentář Daniela Albrechta (parafráze):
"TEORIE choroboplodných zárodků (tzn. můžete se 'nakazit nemocí' od někoho nebo něčeho), je prachsprostá LEŽ. Prokázáno to bylo mnohokrát a poprvé už skoro před 100 lety! Přesto se dodnes učí ve školách a moderní medicína bez ní nemůže existovat..
Všem vřele doporučuji seznámit se s prací Dr. Antoina Béchampa, Dr. Andrew Kaufmana, Dr. Roberta O. Younga a v neposlední řadě Dr. Stefana Lanky.
Louis Pasteur byl podvodník. Všichni, kteří opírají svoji práci o jeho závěry jsou na omylu. Moderní věda neplní zlaté standardy a tudíž již fakticky nejde o vědu, ale o šarlatánství. Experimenty virologů, které nenaplňují Kochovy postuláty jsou podvod!
Přeji vám příjemnou zábavu!"