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'NO SPEAKING ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA NOW
EARTH SHAKING NEWS
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89 views • 11/02/2023

YOU BETTER WAKE THE HELL UP! THERE'S 100+ ILLEGALS HERE RIGHT NOW AND 1,000'S MORE ON THE WAY. THE ILLEGAL U.N. IS BANKROLLING THIS NIGHTMARE. STILL THE AMERICAN PEOPLE ARE FAT & HAPPY WITH THEIR ENDLESS ENTERTAINMENT AND THE CON MARKET GOING UP. THE DAY OF DISASTER IS RIGHT AROUND THE CORNER NOW. JUST AS 1929 AND 2008 THE PEOPLE ARE NOW GOING DOWN WITH THE SINKING SHIP. I DON'T FEEL SORRY FOR ANYONE WHEN THEY HAVEN'T PREPARED NOW! THEY DESERVE WHAT THEY GET. I BUST MY ASS PUTTING OUT SEVERAL VIDEOS A DAY AT 75 YEARS OLD. THE LEAST YOU PEOPLE COULD DO WHO LIVE IN LA LA LAND COULD DO IS RISE UP AND TAKE THIS DEMON POSSESSED COUNTRY BACK! IN MONTANA MOST OF US ARE WELL PREPARED FOR THE CIVIL WAR COMING ARE YOU...?

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