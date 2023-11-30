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'DONALD TRUMP FRIGHTENING OCCULT GERMAN-JEWISH HISTORY EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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250 views • 11/30/2023

THE OCCULT RABBIS CALL DONALD TRUMP THEIR MESSIAH. TRUMP HAS SAID HE'S THE CHOSEN ONE DAH! TRUMP BECAME A JEW A FEW YEARS AGO AND KEPT THIS SECRET. HE'S SLATED TO BECOME PRESIDENT AGAIN IN 2024. REMEMBER! PRESIDENTS ARE CHOSEN AND NOT ELECTED! THIS IS WHO VOTING IS ONE BIG CON GAME. THE VOTERS HAVE NEVER MATTERED IN AMERICA! THE ELECTIONS HAVE ALWAYS BEEN RIGGED. THE NOHIDE LAWS WERE RATIFIED BY EVERY PRESIDENT AFTER THE CIA MURDERED PRESIDENT KENNEDY. ITS STATES IF ONE DOESN'T BECOME A JEW (OCCULT JEW) AND REJECT YESHUA/JESUS HE OR SHE WILLBE BEHEADED. THIS IS EXACTLY WHAT WILL HAPPEN IF OCCULT DONALD TRUMP IS PLACED IN OFFICE IN 2024. BUT! THE AVERAGE FAT BRAIN DEAD AMERICAN WILL VOTE BECAUSE THEY'RE FAR TO STUPID TO DO REAL RESEARCH. THE END OF AMERICA HAS ARRIVED AND HELL ON EARTH IS HERE. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. IT'S GOING TO BE TERRIFYING FROM THIS POINT FORWARD IN AMERICA...

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