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MUSLIM TERRORISTS ARE BEING USED TO DESTROY THE WORLD! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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70 views • 12/11/2023

ACCORDING TO BIBLICAL PROPHECY THE ANTI-MESSIAH WILL COME OUT OF THE SATANIC MIDDLE EAST. SOME RESEARCHERS SAY HE WILL BE PART JEW AND PART ARAB. RIGHT NOW WE HAVE A FEW PEOPLE WHO QUALIFY FOR THIS SATANIC POSITION. SOME SAY OBAMA WAS CREATED TO BE THE ANTI-MESSIAH. HIS REAL HISTORY IS STILL KEPT UNDER LOCK AND KEY BY AMERICAS TRAITOR GOVERNMENT. OBAMA CLAIMS TO BE A MUSLIM AND IS A FAG THIS QUALIFIES HIM FOR THE POSITION. THE JEWS HAVE CROWNED TRUMP I THINK AS THEIR FALSE MESSIAH. IN ANY EVENT, I BELIEVE IT WILL TAKE A SLAUGHTER OF HUMANITY TO BRING ON THE ANTI-MESSIAH AND THE RETURN OF YESHUA/JESUS. BE PREPARED BECAUSE WHAT THE DEADLY COVID VACCINES COULDN'T ACCOMPLISH THE VEXT VACCINES WILL AND WARS...WAKEUP!

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