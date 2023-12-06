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RED STATES WERE TARGETED WITH THE DEADLY VACCINES! SHEER EVIL!.
EARTH SHAKING NEWS
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733 views • 12/06/2023

OUR AMERICA POLITICIANS HAVE GONE INSANE. THESE EVIL BASTARDS ALLOWED BIG PHARMA GIVE OUR MEDICAL INSTITUTIONS DEADLY VACCINES TO OUR RIGHT MURDER AMERICAN CITIZENS. HITLER WOULD HAVE BEEN THRILLED TO HAVE THIS ANTI GOD MURDER BIO-WEAPON. ALL THE WHILE THE AMERICAN PEOPLE WERE GLUED TO THEIR TV SETS OR IN SPORTS ARENAS AT THE TIME. DON'T YOU THINK IT'S TIME YOU WOKEUP AND REALIZE OUR GOVERNMENT IS OUT TO MURDER ALL OF US. WATCH THE VIDEO HERE WHERE EVERY FING ILLEGAL GETS A VISA CARD WITH A FREE $5,000 DOLLAR CREDIT. THE AMERICAN PEOPLE ARE SUCKERS! WHY NOT WAKEUP BEFORE THIS EVIL MONSTERS WIPE ALL OF US OUT? THE ILLEGALS WILL BE LIVING IN YOUR HOMES AND YOU'LL BE DEAD BEFORE SPRING OF 2024. WAKEUP!

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