L'antidoto Universale Documentario La Scienza E La Storia Del Biossido

Il Documentario L'Antidoto Universale

La scienza e la storia del Diossido di Cloro. La NASA lo ha proclamato un antidoto universale nel 1987. Da allora, migliaia di persone si sono riprese da malattie utilizzando questa sostanza e ora molti medici e scienziati affermano che è estremamente efficace per molte applicazioni. Il documentario esplora la storia, la sicurezza e l'efficacia dell'antidoto universale e fornisce interviste a medici e persone che lo hanno utilizzato. Il SCARICA IL MANUALE DI RIFERIMENTO INTERATTIVO: https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2024/12/GUIDA-DI-RIFERIMENTO-INTERATTIVA.pdf





Saperne di più: https://theuniversalantidote.com/th-universal-antidote-italiano/