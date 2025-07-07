L'antidoto Universale Documentario La Scienza E La Storia Del Biossido

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Il Documentario L'Antidoto Universale
La scienza e la storia del Diossido di Cloro. La NASA lo ha proclamato un antidoto universale nel 1987. Da allora, migliaia di persone si sono riprese da malattie utilizzando questa sostanza e ora molti medici e scienziati affermano che è estremamente efficace per molte applicazioni. Il documentario esplora la storia, la sicurezza e l'efficacia dell'antidoto universale e fornisce interviste a medici e persone che lo hanno utilizzato. Il SCARICA IL MANUALE DI RIFERIMENTO INTERATTIVO: https://theuniversalantidote.com/wp-content/uploads/2024/12/GUIDA-DI-RIFERIMENTO-INTERATTIVA.pdf
Saperne di più: https://theuniversalantidote.com/th-universal-antidote-italiano/