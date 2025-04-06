Alcyon Plêiades 66 Pedofilia Hollywood, PizzaGate, vampirismo-canibalismo, satanismo, parabiose

A grande maioria das pessoas ainda não percebeu a situação pela qual estamos passando, pois parece que nada nos afeta, enquanto os poderes obscuros que nos governam continuam com seus planos para acabar com esta civilização.

E embora os donos do poder global queiram se mostrar como um grupo de pessoas positivas, benfeitoras e humanitárias... a antiluz, juntamente com a classe alta e famílias influentes, vai criando suas redes de pedofilia no mais puro sigilo e ocultamento, por isso é muito importante abrirmos os olhos à realidade...

E o que podemos dizer sobre Hollywood, a maior indústria de propaganda cinematográfica, de onde está vindo à tona que muitos dos atores foram abusados sexualmente, violentados e maltratados por seus próprios agentes publicitários, produtores e diretores a fim de chantageá-los e convertê-los em brinquedos para uso pessoal e da elite depravada?

A pedofilia não só está sendo revelada dentro do obscuro mundo de Hollywood, mas há também uma gigantesca trama institucional no clero religioso...

E o que podemos dizer sobre o Pizzagate, em que se descobriu estarem envolvidas muitas personalidades influentes na cultura e até mesmo na política?

E sobre a aristocracia e todos aqueles que pertencem à elite, que servimos com plena fidelidade e afeto? Eles estarão também envolvidos em uma grande quantidade de vícios, pedofilia, vampirismo e, inclusive, no canibalismo satânico, que está aumentando em todo o planeta?

E o que dizer sobre a sociedade Bohemian Grove, onde a elite e os governantes realizam suas assembleias satânicas e os rituais de sacrifícios? Será que eles continuam com essas horríveis práticas necromânticas e bruxarias, enquanto compartilham seus vícios pedófilos uns com os outros?

Por esse motivo, nossa intenção é alertar todas as pessoas normais que nos acompanham neste documentário, a fim de que se cuidem nesta época sombria em que há tantos desequilibrados, perturbados e maníacos sexuais; e o que é pior, eles estão muito bem posicionados oficial, corporativa, política e governamentalmente para fazer todo tipo de dano...