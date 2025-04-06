Alcyon Plêiades 66 Pedofilia Hollywood, PizzaGate, vampirismo-canibalismo, satanismo, parabiose

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
A grande maioria das pessoas ainda não percebeu a situação pela qual estamos passando, pois parece que nada nos afeta, enquanto os poderes obscuros que nos governam continuam com seus planos para acabar com esta civilização.
E embora os donos do poder global queiram se mostrar como um grupo de pessoas positivas, benfeitoras e humanitárias... a antiluz, juntamente com a classe alta e famílias influentes, vai criando suas redes de pedofilia no mais puro sigilo e ocultamento, por isso é muito importante abrirmos os olhos à realidade...
E o que podemos dizer sobre Hollywood, a maior indústria de propaganda cinematográfica, de onde está vindo à tona que muitos dos atores foram abusados sexualmente, violentados e maltratados por seus próprios agentes publicitários, produtores e diretores a fim de chantageá-los e convertê-los em brinquedos para uso pessoal e da elite depravada?
A pedofilia não só está sendo revelada dentro do obscuro mundo de Hollywood, mas há também uma gigantesca trama institucional no clero religioso...
E o que podemos dizer sobre o Pizzagate, em que se descobriu estarem envolvidas muitas personalidades influentes na cultura e até mesmo na política?
E sobre a aristocracia e todos aqueles que pertencem à elite, que servimos com plena fidelidade e afeto? Eles estarão também envolvidos em uma grande quantidade de vícios, pedofilia, vampirismo e, inclusive, no canibalismo satânico, que está aumentando em todo o planeta?
E o que dizer sobre a sociedade Bohemian Grove, onde a elite e os governantes realizam suas assembleias satânicas e os rituais de sacrifícios? Será que eles continuam com essas horríveis práticas necromânticas e bruxarias, enquanto compartilham seus vícios pedófilos uns com os outros?
Por esse motivo, nossa intenção é alertar todas as pessoas normais que nos acompanham neste documentário, a fim de que se cuidem nesta época sombria em que há tantos desequilibrados, perturbados e maníacos sexuais; e o que é pior, eles estão muito bem posicionados oficial, corporativa, política e governamentalmente para fazer todo tipo de dano...