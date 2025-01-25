BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Случайная встреча. Корткометражка
3 views • 7 months ago

https://www.youtube.com/watch?v=zOxNsws8yR0


Александр Гордон (Гоблин) согласился сниматься в дипломной работе студентки Александры?


"Случайная встреча" - короткометражка, которую снимали 10 лет назад в 2015 году.


И да, это так. Я не понимаю до сих пор, как Саша просто позвонила и уговорила Александра принять участие в ее дипломной работе.


Все это студенческое кино проходило под чутким продюсерским руководством киностудии АТК.




https://dzen.ru/a/Z4_GpKvpNnLop5DY




Михаил Смирнов (Освнователь и руководитель видеостудии CMCproduction) - оператор-постановщик, гафер, светооператор, механик камеры и фокус-пуллер.


https://vk.com/smastudio


[email protected]




Александра Еремина (Федотова)


https://vk.com/sasha_eremina


Короткометражный художественный фильм "Случайная встреча" (дипломный проект по режиссуре СПбГИКиТ)




В ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Александр Тютрюмов, Алексасандр Гордон.


Режиссер-постановщик: Александра Еремина (Федотова)


Оператор-постановщик: Михаил Смирнов (CMCproduction)


Автор сценария: Вячеслав Лагунов.


Музыка: Александр О'Шеннон "Жалостливая".


Производство: Кинокомпания "АТК-Студио".




Авторский видеоконтент.


В сотрудничестве с видеостудиями CMCproduction & SmartREC


https://www.youtube.com/c/ViolettaWennman


https://ok.ru/shipshard1


https://vk.com/shipshardvk


https://www.pinterest.ca/omegagirs/


https://dzen.ru/shipshard


https://t.me/shipshard



Keywords
artmoviesromanceshort film
