Случайная встреча. Корткометражка

Александр Гордон (Гоблин) согласился сниматься в дипломной работе студентки Александры?
"Случайная встреча" - короткометражка, которую снимали 10 лет назад в 2015 году.
И да, это так. Я не понимаю до сих пор, как Саша просто позвонила и уговорила Александра принять участие в ее дипломной работе.
Все это студенческое кино проходило под чутким продюсерским руководством киностудии АТК.
Михаил Смирнов (Освнователь и руководитель видеостудии CMCproduction) - оператор-постановщик, гафер, светооператор, механик камеры и фокус-пуллер.
Александра Еремина (Федотова)
Короткометражный художественный фильм "Случайная встреча" (дипломный проект по режиссуре СПбГИКиТ)
В ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Александр Тютрюмов, Алексасандр Гордон.
Режиссер-постановщик: Александра Еремина (Федотова)
Оператор-постановщик: Михаил Смирнов (CMCproduction)
Автор сценария: Вячеслав Лагунов.
Музыка: Александр О'Шеннон "Жалостливая".
Производство: Кинокомпания "АТК-Студио".
Авторский видеоконтент.
В сотрудничестве с видеостудиями CMCproduction & SmartREC
