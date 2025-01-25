Случайная встреча. Корткометражка

https://www.youtube.com/watch?v=zOxNsws8yR0





Александр Гордон (Гоблин) согласился сниматься в дипломной работе студентки Александры?





"Случайная встреча" - короткометражка, которую снимали 10 лет назад в 2015 году.





И да, это так. Я не понимаю до сих пор, как Саша просто позвонила и уговорила Александра принять участие в ее дипломной работе.





Все это студенческое кино проходило под чутким продюсерским руководством киностудии АТК.













Публикация





https://dzen.ru/a/Z4_GpKvpNnLop5DY













Михаил Смирнов (Освнователь и руководитель видеостудии CMCproduction) - оператор-постановщик, гафер, светооператор, механик камеры и фокус-пуллер.





https://vk.com/smastudio





[email protected]













Александра Еремина (Федотова)





https://vk.com/sasha_eremina





Короткометражный художественный фильм "Случайная встреча" (дипломный проект по режиссуре СПбГИКиТ)













В ролях: Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Александр Тютрюмов, Алексасандр Гордон.





Режиссер-постановщик: Александра Еремина (Федотова)





Оператор-постановщик: Михаил Смирнов (CMCproduction)





Автор сценария: Вячеслав Лагунов.





Музыка: Александр О'Шеннон "Жалостливая".





Производство: Кинокомпания "АТК-Студио".













Авторский видеоконтент.





В сотрудничестве с видеостудиями CMCproduction & SmartREC





https://www.youtube.com/c/ViolettaWennman





https://ok.ru/shipshard1





https://vk.com/shipshardvk





https://www.pinterest.ca/omegagirs/





https://dzen.ru/shipshard





https://t.me/shipshard







