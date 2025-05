Açúcar - A Verdade Amarga

Em 1980, após longas consultas com alguns dos cientistas de nutrição mais experientes da América, o governo dos EUA emitiu as suas primeiras Directrizes Dietéticas. As diretrizes moldaram a dieta de centenas de milhões de pessoas. Os médicos baseiam seus conselhos neles, as empresas alimentícias desenvolvem produtos para cumpri-los. A sua influência estende-se para além dos EUA. Em 1983, o governo do Reino Unido emitiu conselhos que seguiram de perto o exemplo americano.

Talvez o cientista australiano pretendesse fazer um aviso amigável. Lustig estava certamente a pôr em risco a sua reputação académica quando embarcou numa campanha de grande visibilidade contra o açúcar. Mas, ao contrário de Yudkin, Lustig é apoiado por um vento predominante. Lemos quase todas as semanas novas pesquisas sobre os efeitos deletérios do açúcar em nossos corpos. Nos EUA, a última edição das directrizes dietéticas oficiais do governo inclui um limite para o consumo de açúcar. No Reino Unido, o chanceler George Osborne anunciou um novo imposto sobre bebidas açucaradas. O açúcar tornou-se o inimigo número um da dieta.

